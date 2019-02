Teresa Cristina apresenta programas prioritários na CRA

Agência Senado/Reprodução A nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina, será ouvida na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária

Na manhã desta quarta-feira (27), a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Teresa Cristina, comparece à Comissão de Agricultura e Reforma Agraria (CRA) para apresentar os programas prioritários de sua pasta para os próximos anos de governo.

Autora do requerimento para a realização da audiência pública, a senadora Soraya Thronicke (PSL), que preside a CRA, argumenta que o comparecimento da ministra será importante para divulgar as atividades do ministério e identificar oportunidades de aprimoramentos na legislação relativa ao agronegócio.

Teresa Cristina vem defendendo a adoção de procedimentos de fiscalização e auditoria mais modernos no setor produtivo para garantir segurança e qualidade para o consumidor. No entender da ministra, as empresas devem assumir mais responsabilidades como forma de garantir a qualidade de seus produtos. Segundo ela, a abertura do diálogo para mudanças na fiscalização e controle é uma evolução que segue a tendência mundial de modernização e simplificação em vários setores.

*Com informações da Agência Senado