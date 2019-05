Simone Tebet é cotada para o Ministério das Integrações

Roque de Sá/Agência Senado Senadora Simone Tebet (MDB-MS)

Após o presidente Jair Bolsonaro ceder aos pedidos de recriar duas pastas e extinguir o Ministério do Desenvolvimento Regional, os ânimos esquentaram entre os políticos ao saberem que a definição para os nomes dos titulares ficaram a critério do presidente da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre.

O governo não vai indicar ninguém, porém, deu a entender que quer um nome do MDB no comando das pastas, de Cidades e da Integração. No meio político, os nomes em destaque que estão sendo cogitados são o da senadora Simone Tebet (MDB-MS), uma vez que, ela renunciou à candidatura à presidência do Senado, para apoiar Davi Alcolumbre na eleição do comando da Casa contra Renan Calheiros (AL).

O outro nome que aparece é do senador Fernando Bezerra de Coelho (MDB-PE), o qual é relator da medida provisória sobre a reforma administrativa e líder do governo no Senado.

Conforme veiculado pelo Jornal Estadão, o presidente nacional do MDB, o ex-senador Romero Jucá (RR), disse em entrevista que “O MDB não está pleiteando nem vai indicar ninguém. Não participaremos dessa discussão, que é conduzida pelo Davi”.