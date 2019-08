Simone prevê versão inicial da PEC

Tamanho do texto

Pedro França/ Agencia Brasil Senado

O relator da reforma da Previdência, o senador Tasso Jereissati (PSDB), entregará a primeira versão do relatório sobre a PEC 6/2019 já na próxima sexta-feira (23), logo depois da primeira semana de debates na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Conforme a senadora Simone Tebet (MDB), os prazos da tramitação da reforma estão mantidos, na oportunidade está prevista as audiências públicas para próxima terça (20) a quinta (22). Ela adiantou que o dia mais extenso dos debates deve ser na quarta-feira (21), quando estão previstas quatro sessões temáticas organizadas pela liderança do PT.

Cada sessão será comandada pelo autor do requerimento, e na ocasião participarão Simone e Tasso. Todas as mesas serão formadas por pelo menos por oito autoridades. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também é aguardado. As sessões temáticas da parte da manhã terão início, respectivamente, às 8h e às 10h, e, na parte da tarde, às 14h e 16h. Esta última, segundo Simone Tebet, sem previsão de hora para terminar.

Será uma semana de trabalho exaustivo, mas extremamente produtivo. Neste espaço, estaremos atentos, principalmente, ao conteúdo. Quanto mais sugestões vierem, mais enriquecido ficará o trabalho.