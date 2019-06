Senador Nelsinho Trad se reúne com diretoria do DNIT

Luís Carlos Campos Sales Senador foi discutir os projetos prioritários para MS

“A iniciativa do DNIT é um exemplo para todas as unidades administrativas, nossa bancada estava presente com representantes de todos os deputados e senadores. É uma oportunidade de trabalharmos integrados e fazer o planejamento adequado para as necessidades de Mato Grosso do Sul”, relatou o senador NelsinhoTrad na reunião com a

diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para discutir os projetos prioritários para Mato Grosso do Sul.

Foram entregues ao ao diretor-geral do DNIT, general Antônio Leite dos Santos Filho, relação com obras de infraestrutura rodoviária e ferroviária prioritárias para o Estado, entre elas está a construção do anel Rodoviário de Três Lagoas, construção da Ponte Internacional sobre o Rio Paraguai, soluções logísticas para a implantação da Rota Bioceânica, e para resolver o problema do assoreamento do Rio Taquari, e a finalização da obra do Anel Rodoviário de Campo Grande.

Também estão entre os investimentos prioritários da bancada federal de Mato Grosso do Sul a construção da Ferrovia Pantanal (EF-267), cujo traçado ligará Estrela D’Oeste no estado de São Paulo a Dourados, e a construção da Ferrovia EF 484 Ferroeste Nacional, trecho entre Dourados, Maracaju, Mundo Novo, Cascavel (PR) e Chapecó (PR).

Conforme a assessoria a senadora Simone Tebet (PMDB/MS) e os deputados federais Luiz Ovando (PSL), Vander Loubet (PT) e Bia Cavassa (PSDB) também participaram da reunião.