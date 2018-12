Reinaldo anuncia doação de metade do salário a entidades no segundo mandato

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Os R$ 15 mil que ficavam para o tesouro estadual serão revertidos para uma entidade diferente a cada mês

Na manhã desta quinta-feira (13), durante o evento que reuniu vereadores de todo o Estado, em Campo Grande, promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS). Reinaldo Azambuja anunciou que irá doar metade do salário para entidades de assistência social.

No primeiro mandato, o governador Reinaldo Azambuja, dos R$ 30.471,11 que compõem o salário do Executivo estadual, abriu mão da metade R$ 15.235,56 , valor este que ficava disponível para o tesouro estadual e agora passarão a ser destinados a entidades que atendem a população com serviços sociais.

Segundo governador, “Cada mês será uma entidade diferente e será colocada em prática em janeiro, quando ele assume o segundo mandato conquistado em outubro”, afirma Azambuja