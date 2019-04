PRF apreende quase 1,5 tonelada de maconha após perseguição

Divulgação/PRF Motorista conseguiu fugir pela mata as margens da rodovia abandonando o veículo abarrotado com a droga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de maconha na manhã desta segunda-feira (29) em Ponta Porã. A equipe encontrou quase 1,5 tonelada da droga em um veículo roubado após realizar abordagem na rodovia BR-463.



De acordo com a PRF, a equipe percebeu que o motorista de uma caminhonete Chevrolet S10, com placas aparentes de Campo Grande, realizou o retorno quando avistou os policiais e dessa forma iniciou o acompanhamento tático por 15 km na rodovia. O motorista perdeu o controle da direção em uma curva e parou no acostamento fugindo a pé pela mata.



Na caminhonete foram encontrados diversos tabletes de maconha que pesaram 1,47 toneladas, além de dois pares de placas clonadas. O automóvel é original de Belo Horizonte (MG) com registro de roubo/furto em Londrina (PR) no dia 2 deste mês.



O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã.