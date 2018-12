Prefeito de Coxim recebe carta de renúncia de Carlos Ferreira do PSDB

Deurico/Capital News Aluizio São José

Durante a sessão ordinária ocorrida na noite de terça-feira (11), parlamentares receberam e apresentaram aos cidadãos, a Nota Partidária, em atendimento ao pedido do Diretório Municipal do PSDB de Coxim, comunicando a entrega ao prefeito Aluizio São José, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, ocupada pelo filiado ao partido, Carlos Henrique Ferreira.

Conforme documento assinado pela presidente do Diretório Municipal do PSDB, Ana Paula Daniel Pereira, “O partido decidiu por unanimidade entregar a Secretaria de Desenvolvimento ocupada pelo filiado Carlos Henrique Ferreira da Silva. A escolha do dirigente foi política pessoal do chefe do executivo municipal e, não espelhou uma escolha partidária democrática, contudo foram envidados esforços para integrar a vontade do prefeito ao propósito político partidário do ninho tucano, em que pese à dedicação dos membros do partido, não se obteve êxito na harmonização das partes. A entrega da Secretaria tem como razão a discord ncia na conduta do trabalho, pensamentos e idéias realizados pelo nosso filiado durante esses dois primeiros anos de gestão do Prefeito Aluízio São José”, declara.

Divulgação Nota Partidária ressalta motivos da entrega da pasta ao Executivo de Coxim

Veja a íntegra do documento:

"NOTA PARTIDÁRIA

A Comissão Executiva Municipal do PSDB de Coxim, em reunião extraordinária, convocada para o fim que se destina, realizada no dia 03 de dezembro de 2018, às 19:00 horas, na sede do partido, nesta Cidade e Estado, deliberou e aprovou, por unanimidade de seus membros, o documento intitulado "NOTA PARTIDÁRIA", que comunica a entrega da Secretaria de Desenvolvimento ocupada pelo filiado Carlos Henrique Ferreira da Silva.

Esclarecemos que a reportada pasta fora ocupada por uma escolha política pessoal do chefe do executivo municipal e, não espelhou uma escolha partidária democrática, contudo, foram envidados esforços para integrar a vontade do prefeito ao propósito político partidário do ninho tucano, no entanto, em que pese à dedicação dos membros do partido, não se obteve êxito na harmonização das partes.

Considerando a solicitação do pedido de Entrega da Secretaria de Desenvolvimento pela Executiva Municipal do PSDB de Coxim/MS, tem como razão a discordância na conduta do trabalho, pensamentos e idéias realizados pelo nosso filiado durante esses dois primeiros anos de gestão do prefeito Aluizio São José.

Diante do que foi exposto, solicito que seja dado público a entrega da pasta, de forma oficial, cujo sentimento registrado é de que nunca houve a concessão de espaço para a efetiva participação da sigla na produção de políticas públicas de interesse do povo coxinense, não restando outra alternativa, senão a saída do PSDB da Secretaria de Desenvolvimento.

Sendo esta a postura do partido, as medidas legais e cabíveis serão adotadas em relação aos filiados que não seguirem o propósito político e democraticamente definido pela executiva municipal do partido, que se deu em consonância com o manifesto da executiva estadual da sigla.

Sem mais para o momento, externamos a população coxinense toda a nossa estima e elevada consideração, manifestando a coragem para entregar e servir ao povo, toda a dedicação política, segundo determina nossas bases estatutárias.

Atenciosamente,

Ana Paula Daniel Pereira

Presidente do Diretório Municipal do PSDB"