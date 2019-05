Arquivo/Portal do MS Reinaldo Azambuja preza desde o início do mandato por transparência e pagamento em dia dos servidores públicos.

Desde o começo dos mandatos, tanto o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, quanto o Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, buscam manter em dia os pagamentos e quitar dívidas do Executivo. Porém, com o atraso dos repasses federais, o Estado e a Capital estão a beira de um colapso.

Segundo informações apuradas pelo Capital News, o Governo Federal não está repassando o Fundo de Participação dos Estados e consequentemente o Fundo de Participação dos Municípios. Sendo assim, Reinaldo Azambuja está tentando manter as contas com o que tem em caixa e nas reservas do governo do Estado.

Ainda segundo informações, a intenção do governo federal é segurar o repasse até a aprovação da Reforma da Previdência, na tentativa de forçar as bancadas a votarem a favor, também na Tributária.

Caso o repasse dos fundos demore mais de quatro ou cinco meses, é bem provável que as grandes cidades de Mato Grosso do Sul sofram, podendo afetar as eleições 2020.

DeuricoBrandão/CapitalNews Prefeito Marquinhos Trad têm sinalizado apreensão quanto ao recebimento do repasse municipal

Em entrevistas concedidas à imprensa, o Prefeito Marquinhos Trad têm sinalizado apreensão quanto ao recebimento do repasse municipal, e teme a necessidade de paralisação de obras e a demora no repasse de pagamentos de fornecedores. Prefeito destaca porém que a folha de pagamento dos servidores talvez seja mantida em dia.

Governo de MS e Prefeitura de Campo Grande estão a beira da crise

Reinaldo e Marquinhos buscam liberar recursos para não entrarem na lista de inadimplências.

Divulgação/PMCG Servidores estaduais e municipais devem ter atraso no recebimento dos salários.

(Matéria editada 29-05-2019 às 13h57 para inclusão de informações)