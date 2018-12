Em tom de despedida, Paulo Siufi diz que deve se concentrar em carreira médica

Toninho de Souza/Reprodução Paulo Siufi (MDB) também foi homenageado por colegas de plenário após seu discurso

Na sessão ordinária da última quinta-feira (13), o deputado estadual Paulo Siufi (MDB) usou da tribuna da Assembleia Legislativa para um dos seus últimos discursos na Casa de Leis, enquanto parlamentar da ativa. Siufi relembrou sua trajetória de mais de 14 anos de vida pública e agradeceu os colegas pelas parcerias em projetos e pelo trabalho realizado em conjunto com os demais deputados.

“Saio com o sentimento de dever cumprido, de ter realizado tudo aquilo para o qual eu fui escolhido e a certeza de que deixo aqui grandes amigos. Pessoas que aprendi a conviver e conheci na intimidade do plenário. Plenário é debate, é parlamento, é discussão, é contradição, mas principalmente, é cuidar do bem estar do Mato Grosso do Sul”, disse o deputado.

Desde 2004, Paulo Siufi divide sua rotina de trabalho entre a família, medicina e a vida pública. Foi eleito quatro vezes como vereador de Campo Grande, sendo conduzido à Presidência do Legislativo Municipal em dois mandatos (2009/2010 e 2011/2012).

Questionado sobre o seu futuro, o parlamentar não descartou voltar a concorrer cargo político, mas disse que deve concentrar suas atividades em seu consultório de medicina pediátrica. “O que eu sei é que eu vou continuar na minha profissão, que é a medicina pediátrica, da qual eu me orgulho muito de ser um profissional atuante, nunca deixei o meu consultório, e não vou deixar. Quero continuar sempre trabalhando em prol das crianças e daquilo que eu acredito que é a medicina”, respondeu Siufi.