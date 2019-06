É LEI: Gratuidade de passagem para crianças até 07 anos

Deurico/Capital News Pais ou responsáveis precisam emitir o cartão da gratuidade infantil

O Projeto 75/17 de autoria do vereador Delegado Wellington (PSDB), integrou a lei orgânica do município por meio da emenda nº 38, em dezembro de 2018, onde crianças de até sete anos tem direito à gratuidade no transporte público em Campo Grande.

“O projeto aprovado, objetiva a dignidade humana da criança, garantindo a isenção de tarifa no transporte coletivo, mediante cartão de gratuidade infantil. A prefeitura terá que efetivar os devidos cadastros de crianças para o acesso ao benefício da gratuidade no transporte. O Cartão da Gratuidade Infantil assegura às crianças o usufruto do transporte público, com o devido respeito aos seus direitos”, relata o vereador Wellington.

Conforme a assessoria do vereador o benefício será condicionado aos inscritos mediante apresentação do Cartão da Gratuidade Infantil. Ficará a cargo da prefeitura de Campo Grande efetivar os devidos cadastros de crianças de até sete anos.

Para emissão do cartão de gratuidade infantil, os pais ou responsáveis podem se dirigir até a prefeitura da Capital ou entrar em contato com a central de atendimento ao cidadão através do número 156.