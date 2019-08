Campanha Nacional do PSL reúne multidão no Estado

Divulgação/ PSL

Filiação do PSL no Estado

Buscando uma política transparente, centenas de pessoas participaram da Campanha Nacional de Filiação do PSL, Partido Social Liberal realizada, no último sábado (17), o evento aconteceu em vários municípios do Estado destacando centenas de pessoas participaram da grande Campanha Nacional de Filiação do PSL, Partido Social Liberal realizada, no último sábado (17).

Em Campo Grande, o evento também contou com a presença dos deputados federais Dr. Luiz Ovando (PSL), Loester Trutis (PSL) e do segundo suplente da senadora de Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke (PSL), Danny Fabrício (PSL).

Na ocasião pessoas de infinitas ocupações, mas com vontade de mudar o Brasil, se filiaram ao partido que mais crescido. Durante o evento, o parlamentar estadual e também presidente do PSL de Campo Grande, Capitão Contar, destacou: "a cada dois anos temos que limpar esses corruptos da política, que não ajudam nosso país a progredir. Isso é a missão que cada um de vocês estão tendo ao assinar essa filiação. Um compromisso para construir um novo Brasil".

Campanha Nacional

Pela manhã, o deputado estadual Capitão Contar participou do ato de filiação na cidade de Três Lagoas. Já a senadora de MS, Soraya Thronicke, esteve nos eventos realizados nos municípios de Dourados e Ponta Porã.

O presidente do PSL de Três Lagoas, Walter Bogamil, destacou que o município está unido para trazer a população para um ato de mudança de verdade. “Queremos eleger novos parlamentares do PSL para transformar o nosso Brasil e aqui em Três Lagoas não será diferente. O PSL vai fazer essa mudança”