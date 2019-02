Câmara aprova três Projetos, derrubam um e mantêm dois Vetos

Tamanho do texto

Izaias Medeiros / CMCG Parlamentares derrubam um Veto do Executivo e mantêm outros dois

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande desta quinta-feira (14), os vereadores aprovaram três projetos, derrubaram um Veto do Executivo e mantiveram outros dois.

Entre os projetos em pauta, em primeira discussão e votação, foi aprovado o Projeto de Lei 8.703/17, dos vereadores André Salineiro e João César Mattogrosso, que autoriza a prefeitura a instituir o “Fácil Eventos” e dá outras providências. O objetivo é informatizar e centralizar todos os órgãos municipais responsáveis pela emissão de alvarás, licenças, certidões e todos os demais documentos relativos à liberação e autorização para realização de eventos na Capital.

Em sequência foi aprovado ainda o Projeto de Lei 9.066/18, que assegura a participação dos povos indígenas nos Desfiles Cívicos e eventos culturais realizados pelo Município de Campo Grande. A proposta é do vereador Fritz.

Outra pauta em única discussão e votação, foi aprovado o Projeto 8.791/17, do vereador Betinho, que declara de utilidade pública o Centro de Reabilitação Ibapan e dá outra providências. A entidade promove ações para auxiliar dependentes químicos.

Além desta, também em única discussão e votação, os vereadores derrubaram veto parcial do Executivo ao Projeto de Lei Complementar 608/18, que dispõe sobre a concessão de benefícios de natureza fiscal às taxas em razão do Poder de Polícia ou da prestação dos serviços públicos e dá outras providências. A proposta é da prefeitura, mas os vereadores mantiveram a emenda modificativa para que a prefeitura fixe, por meio de projeto de lei a ser aprovado pela Câmara, a cada exercício, os percentuais de descontos.

Entre os Vetos, Foi mantido o veto parcial ao Projeto de Lei 8.962/18, que institui programa de capacitação técnica e profissionalizante para o menor infrator no âmbito do Município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta é do vereador Junior Longo e demais vereadores.

Ainda foi mantido também o veto total do Poder Executivo ao Projeto de Lei 8.922/18, proposto pelo vereador Delegado Wellington, que dispõe sobre o Programa de Ações Comunitárias da Polícia Municipal e dá outras providências.