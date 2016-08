Bernal inicia testes da vacina contra Dengue nesta quinta-feira

Deurico/Capital News Bernal acompanhará primeiros testes da vacina da Dengue no Estado

Prefeito Alcides Bernal (PP), acompanha início dos testes clínicos em humanos da vacina contra a Dengue realizada hoje (1), às 10h na Unidade Básica de Saúde Coophavilla II e contará com a presença do governador de São Paulo Geraldo Alckmin e o diretor do Instituto Butantan, Jorge Kalil.

A vacina avança agora para os testes necessários para a aplicação e produção em larga escala. Em breve teremos os resultados definitivos. No momento, o Butantan se prepara para os testes em todo o território nacional e nesta quinta-feira é a vez do Mato Grosso do Sul.

A Vacina Dengue Butantan é o resultado do tipo de ciência transdisciplinar produzido no Instituto, que graças às parcerias fundamentais com o NIH (National Institutes of Health), o Instituto Adolfo Lutz, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) –Instituto Central e Instituto da Criança, e o fomento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), desenvolve a pesquisa da vacina dengue e agora inicia a fase III de ensaios clínicos, que, a se confirmar os resultados extremamente positivos das fases anteriores, será uma contribuição de grande vulto para a saúde pública.