Azambuja inaugura salas e entrega veículos para unidades da Sanesul

Flavia Andrade Autoridades estiveram presentes prestigiando o evento na sede da Empresa e na segunda unidade da Capital

Na manhã desta sexta-feira (14), o governador Reinaldo Azambuja esteve presente na sede da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), para a inauguração do Núcleo de Operações e Controle, o Site Backup e a entrega de veículos para as unidades da empresa da Capital e Interio.

De acordo com Reinaldo Azambuja, “ Hoje inauguramos o centro de operações e controle, onde hoje temos a captação em tempo real do que acontece desde a captação até a distribuição de água, em vários municípios do Estado, esse backup do controle é justamente o armazenamento de dados, nós vamos inaugurar uma central aqui, para garantir a segurança do operacional. Na sede existe um sistema onde fazemos o backup para guardar os equipamentos, documentos e principalmente a história da Sanesul, e também vamos fazer a entrega dos 62 veículos, caminhões, retroescavadeira, que vão substituir aqueles com mais de 140 mil km rodados, abrindo mão dos equipamentos velhos e da manutenção deles, o que será distribuído e irá abrangir todos os municípios de Mato Grosso do Sul", conclui governador.

Durante a inauguração dos Núcleos, estiveram presentes autoridades como, Enelvo Felini, Nelsinho Trad, Barbosinha, Rinaldo Modesto, Felipe Orro, Maurício Picarelli, Além dos representantes da Sanesul diretor-presidente Luiz Rocha, Diretor Financeiro André Soukef e Assessor Flávio César, entre os convidados estavam supervisores das unidades da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul do interior.