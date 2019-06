Antecipação de feriados para as segundas-feiras é aprovado

Divulgação Senador Dário Berger é autor do PLS 389/2016,

Foi aprovado na última terça-feira (4) pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) o projeto de lei PLS 389/2016 que prevê a antecipação dos feriados nacionais que caem em dias úteis para as segundas-feiras.

“Nossa intenção com a presente proposição é, de um lado, preservar nossos feriados e datas comemorativas nacionais e, de outro lado, manter aquecida a atividade econômica de uma forma geral, o que redundará na proteção das empresas e dos trabalhadores”, disse o senador Dário Berger (MDB-SC) autor da proposta.

De acordo com Berger a proposta não afeta datas como Confraternização Universal (1º de janeiro), Carnaval, Sexta-feira Santa, Dia do Trabalho (1º de maio), Corpus Christi, Independência (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Natal (25 de dezembro).

Após ser aprovada pela CE a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. Segundo a assessoria do senado uma consultoria norte-americana aponta o Brasil como o sétimo país com mais feriados no mundo, 12 no total.