Ações estratégicas foram apresentadas durante reunião com lideranças na Capital

Assessoria As representantes levaram novas sugestões e ações para serem aplicadas

O Plano de Ação e Estratégias para a prevenção e combate aos feminicídios foi um dos temas abordados na reunião do Comitê Estadual ocorrido ontem (7), na Capital.



O encontro foi conduzido pela coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, juíza Jacqueline Machado.



O objetivo central do Comitê é contribuir para a mudança da cultura do machismo e patriarcado na sociedade, que vigora há séculos e já tomou a vida de diversas mulheres. Na reunião foi introduzida a ideia da implementação do Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, em 1º de junho, e da Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, de 1 a 7 de junho, que serão promovidos por meio de campanhas publicitárias veiculadas tanto em veículos de mídia mais convencionais quanto nas redes sociais.



A reunião contou com participação majoritariamente feminina, com representantes de órgãos como da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria do Estado e da Casa da Mulher Brasileira; os Conselhos, a OAB e o IBDFAM também estavam entre os representados.



Durante o encontro, foi aberto para que as representantes debatessem e sugerissem aprimoramentos às idéias apresentadas.



O Comitê Estadual de Combate ao Feminicídio conta com apoio governamental e dos municípios de Mato Grosso do Sul, da Assembleia Legislativa do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Polícia Civil, Bombeiros, da OAB, ABMCJ e do IBDFAM.