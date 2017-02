Suspeito de integrar PCC é morto com 80 tiros na fronteira

Homem, suposto membro da facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi executado com 80 tiros de arma de fogo. O caso aconteceu nesta quarta-feira (22), em Bella Vista Norte, fronteira com a cidade brasileira de Bela Vista.



Conforme informações do Porã News, a vítima foi identificada como Sergio Orlando de Oliveira, de 39 anos. Ele teve a casa invadida por 15 homens armados.



A vítima tentou se esconder em uma mata, onde foi encontrado e morto. O homem possuía passagem por narcotráfico. Os agentes da Policia Nacional do Paraguai e da Divisão de Homicídios continuam investigando o caso.