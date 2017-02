Segurança será reforçada em pontos de maior concentração durante Carnaval

Deurico Ramos/Capital News Policiais militares atuarão no combate ao crime durante feriado

Com o feriado prolongado de Carnaval se aproximando, o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou que intensificará o trabalho da Polícia Militar em todo o estado. Uma operação especial será realizada estre os dias 24 de fevereiro e 2 março com objetivo de garantir mais segurança para os foliões.



Apesar do foco ser evitar furtos e roubos de celulares, veículos e residências, a orientação da PM é para que o folião redobre os cuidados com seus pertences, principalmente em locais de grandes concentrações. O trabalho dos militares será realizado a pé, de carro e a cavalo.



Cerca de 1,9 mil policiais atuarão na intensificação, sendo que 1,1 mil trabalharão em Campo Grande e 800 nos municípios do interior do estado. Os servidores se dividirão entre blocos populares cadastrados antecipadamente e locais onde serão realizados desfiles das escolas de samba. Rondas em áreas externas de clubes e pelos bairros também fazem parte do campo de atuação dos PMs.



Nos municípios do interior, principalmente nas cidades que fazem fronteira com outros países, a segurança também será reforçada pelos agentes do Departamento de Operações da Fronteira (DOF), Batalhão de Polícia Militar Ambiental (15ºBPMA) e 14º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (14ºBPMRv) .