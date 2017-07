Presos suspeitos da morte do ex-vereador de Campo Grande e sua esposa

Divulgação/Garras Suspeitos foram presos pelo Garras

Estão presos Rivelino Mangelo 45 anos o caseiro da Chácara onde o casal morava, o filho e o sobrindo dele Alberto Nunes Mangelo de 20 anos, e Rogério Nunes Mangelo 19 anos suspeitos de assassinarem o ex-vereador de Campo Grande, Cristovão Silveira, 65 anos, e da esposa dele, Fátima de Jesus Diniz Silveira, 56 anos, além dos três a polícia está realizando buscas em Corumbá, para tentar ecnontrar mais dois envovidos no crime.

Os suspeitos foram presos pelos policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) com a ajuda do Batalhão de Choque da Capital, além da mobilização das polícia de Corumbá é Anastácio, após uma caminhonete Triton L-200 de cor Marrom, de propriedade do ex-vereador, ter sido intercpetada pelos policiais na BR-262, já na cidade Branca próximo ao posto do Lampião Aceso.

Houve perseguição ao veículo e o mesmo acabou caindo em um barranco. De acoro com os políciais o ele seria levado para a Bolívia. Já quanto aos ocupantes, os mesmos fugiram pela mata local.

A Polícia Cívil de Corumbá já pereciou o veículo e colheu impressões digitais e sangue dos suspeitos dentro da caminhonete.

Fotos cedidas via WhatsApp Carro foi abandonado na BR-262 em Corumbá e suspeitos estão foragidos

Helicóptero

A Polícia Militar solicitou a ajuda da Marinha do Brasil com um helicóptero nas buscas dois suspeitos envolvidos no crime. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Waldir Ribeiro Acosta solicitou o pedido, para reforçar as buscas aos suspetiros foragidos.

Motivo

Teria acontecido uma discussão entre Cristovão e o caseiro da Chácara onde o casal morava, o que ocasionou o assassinato do ex-vereador e da mulher pelo caseiro do local, com a ajuda do filho e sobrinho do funcionário.

(Matéria atualizadas às 13h37, para acréscimos de informações).