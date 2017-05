Para não ser preso, ex-governador deve deixar sede da PF e usar tornozeleira eletrônica

Deurico/Arquivo Capital News André Puccinelli, ex-governador de Mato Grosso do sul

Ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli deve deixar a sede da Polícia Federal, em Campo Grande, a qualquer momento e usar tornozeleira eletrônica. Primeiras informações indicam que a decisão é da Justiça, que negou a prisão do político, mas exigiu que a medida seja adotada.



Puccinelli é alvo da 4ª fase da operação Lama Asfáltica, deflagrada na manhã desta quinta-feira (11) pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União (CGU) e Receita Federal. Aproximadamente 270 agentes e funcionários dos demais órgãos participam da operação, que cumpre mandados em quatro cidades de Mato Grosso do Sul, e dos estados de São Paulo e Paraná.



Ação é resultado do trabalho da investigação realizada com base nos materiais colhidos nas fases anteriores da operação. Entre os crimes investigados, foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a servidores públicos. A estimativa é de que a organização criminosa tenha causado prejuízos que chegam a R$ 150 milhões.



Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva, nove de condução coercitiva e bloqueio de valores em reais em contas bancárias de pessoas físicas e de empresas.