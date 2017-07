Divulgação/PRF Na BR-262, Polícia Rodoviária Federal apreende 30 quilos de cocaína em tanque de gás GNV

A Polícia Rodoviária Federal apreenderu cerca de 30 quilos de pasta base de cocaína em Miranda, na BR-262. A droga estava escondida em cilindros de Gás Natural Veicular – GNV, em um carro de passeio com placas de Uberlândia –MG. De acordo com a polícia a droga teria saido da Bolívia, quanto ao passageiro, um Cearense de 30 anos foi preso.

De acordo com a PRF, minutos antes, um Renault/Sandero, placas de Belo Horizonte/MG, cujo motorista era um homem de 37 anos, residente na Bahia, estava sendo fiscalizado na mesma Unidade Operacional da PRF e já havia despertado suspeita dos policiais. Inicialmente, os dois homens negaram que estavam juntos, entretanto trocavam mensagens instantâneas e os indícios apontaram associação criminosa para o tráfico de drogas.

Divulgação/PRF Policiais precisaram abrir o tanque para encontrar a droga

No veículo Fiat-Siena, em que estava o cearense a droga estava escondida no cilindro de combustível do carro, a polícia retirou ao todo 17 embalagens que pesaram 28 quilos de pasta base de cocaína, a PRF precisou de várias horas de trabalho com utilização de ferramentas especiais para a abertura dos cilindros de GNV e serviço especializado de mecânica.

Os dois envolvidos, os veículos e o entorpecente foram encaminhados para a Polícia Civil de Miranda. A pena prevista para o tráfico de drogas é de cinco a quinze anos de reclusão. O crime de associação para o tráfico é de reclusão, de três a dez anos. Com informações da PRF.