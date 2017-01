Justiça decreta prisão de PRF que matou empresário

Reprodução O policial rodoviário federal pode atrapalhar as investigações

A Justiça decretou a prisão preventiva do policial rodoviário federal Ricardo Su Moon, de 47 anos, que confessou ter matado o empresário Adriano Correia do Nascimento, de 33 anos. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro de 2016, em Campo Grande.



O mesmo juiz, José de Andrade Neto, que havia mandado soltar o PRF decretou a prisão. A Justiça afirma que existem elementos novos no caso. A decisão veio por meio de um pedido do Ministério Público Estadual (MPE) de Mato Grosso do Sul. A prisão preventiva servirá para o policial rodoviário federal não atrapalhar as investigações.



A Justiça determinou a prisão a pedido do Ministério Público Estadual (MPE). Na decisão, o magistrado diz que a preventiva é para que a o policial não atrapalhe as investigações, o que, segundo o MPE, teria acontecido durante o flagrante.