Força Tática e seguranças evitam fechamento de “banco” cooperativa em Dourados

Divulgação Policiais evitaram a confusão entre manifestantes e seguranças da cooperativa nesta manhã

Um princípio de confusão teve início na manhã desta sexta-feira (28) em uma agência do Sicredi em Dourados. Sindicalistas e manifestantes tentaram evitar a entrada de funcionários na cooperativa localizado na avenida Weimar Gonçalves Torres e a Força Tática foi acionada.



Os sindicalistas e manifestantes colocaram faixas e cartazes na agência e os seguranças do local retiraram. Neste momento iniciou um princípio de confusão que só foi acalmada após a chegada da polícia.



Os manifestantes permanecem do lado de fora da agência, agora de forma pacífica, e os trabalhos na agência seguem normalmente.



A manifestação é devido a greve geral convocada para o país inteira contra reformas trabalhistas e previdenciária do governo federal.