Em 24 horas, 3 foragidos são presos, 5 veículos recuperados e traficantes tirados de circulação

Três mandados de prisão cumpridos, cinco veículos com queixa criminal recuperados e traficantes tirados de circulação. Esse é o saldo do trabalho de policiais militares nas últimas 24 horas, em Campo Grande.

De acordo com informações da instituição de segurança, nesta terça-feira (22), foram presos três homens que eram foragidos da Justiça. Os mandados foram cumpridos por policiais militares da Força Tática do 10º Batalhão e pelo Pelotão Jockey Club, na Região Urbana do Anhanduizinho. Os criminosos foram localizados nos bairros Vila Adelina, Guanandi e Jardim Aero Rancho.

Neste período de 24h também foram recuperados cinco veículos com queixa criminal, nos bairros Guanandi II, Jardim Jacy e Jardim Aero Rancho, que tinham registros de roubo ou furto.

Equipe do Pelotão Aero Rancho durante rondas preventivas no bairro Dom Antônio foi acionada por moradores para que verificasse possível local de venda de drogas. Ao se deslocar para o endereço, os policiais se depararam com três homens, e durante buscas encontraram no muro ao lado onde foram abordados uma sacola contendo 25 saquinhos com maconha. Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

O total de pessoas e veículos abordados também neste período foi de 320 e 123, respectivamente. Foram sete conduções de autores até as delegacias, por envolvimento em ocorrências de naturezas diversas.