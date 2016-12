Diretor da companhia aérea que transportava Chapecoense é preso na Bolívia

Maurício Builes, Revista Época As investigações continuam

O diretor-geral da LaMia, Gustavo Vargas, companhia aérea do avião que transportava a Chapecoense, foi preso na Bolívia. O caso aconteceu na nesta terça-feira (6). Também foram detidos uma secretária e um mecânico.



De acordo com a Agência Brasil, ele foi transferido para o escritório do Ministério Público de Santa Cruz, onde fica a sede da LaMia. O mandado de detenção provisório foi emitido pelo promotor Iván Quintanilla, responsável pelo caso.



Documentos dos escritórios da companhia estão em investigação. A hipótese é que tenha acontecido uma “pane seca”, falta de combustível no avião. Foi encontrado indícios de irregularidades no funcionamento e suspendeu as operações.



Ainda de acordo com a Agência, inquérito vai avaliar como a LaMia fez um voo direto sem autonomia e obteve autorização para operar na Bolívia com um único avião.