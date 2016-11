Corpo de sétima vítima da Rede de Exploração é encontrado pela Policia

Divulgação Buscas avançam e no caso “Nando” e ossadas continuam aparecendo durante escavação

Policia Civil encontra mais uma vítima do caso Nando, durante buscas na região do Jardim Veraneio. Nesta manhã também houve uma coletiva de imprensa para divulgar as informações sobre o andamento do caso, após a descoberta de seis corpos até a tarde de ontem.



Conforme a Delegada Titular da DEAIJ, Aline Gonçalves Sinott Lopes, o corpo seria de Aline Farias Da Silva, de 22 anos, ela consta na lista de desaparecidos que teriam sido vítimas de Nando.



As ossadas encontradas até o momento foram confirmadas sendo de Café, Alemão, Bruninho, Ana Claudia e Jhenifer, e a última, ainda não confirmada oficialmente pela Policia seria de Aline.