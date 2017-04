Bruno Fernandes se apresenta à polícia após ter pedido de liberdade revogado

Régis Melo/G1 Sul de Minas Goleriro se apresentou por volta das 13h45, horário de Brasília

Após ter o pedido de liberdade revogado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o goleiro Bruno Fernandes se apresentou novamente à polícia na tarde desta quinta-feira (27). Jogador estava solto há cerca de dois meses, depois conseguir habeas corpus para responder em liberdade ao processo que responde por ser acusado de matar e ocultar o corpo da jovem Eliza Samudio.



Bruno se apresentou espontaneamente na delegacia regional de Varginha, em Minas Gerais, por volta das 13h45, horário de Brasília. Segundo o site G1 Sul de Minas, o goleiro passará por exames no Instituto Médico Legal (IML) e levado em seguida para o Presídio da cidade.



Acusado já havia se apresentado na última terça-feira (25) após à imprensa noticiar a revogação de seu pedido de liberdade, mas foi liberado uma vez que o mandado de prisão ainda não havia sido expedido. Na ocasião, Bruno chegou a assinar um documento se comprometendo a apresentar-se à Justiça assim que o mesmo saísse.



Advogados de defesa do jogador passaram a quarta-feira (26) monitorando a expedição do documento, o que aconteceu somente na manhã de hoje.



Revogação

Supremo Tribunal Federal decidiu voltar atrás com habeas corpus após pedido da mãe de Eliza Samudio, que entrou com recurso contrário a medida, argumentando que a liberdade do goleiro colava em risco tanto a sua integridade física, como a de seu neto, filho de Bruno com a jovem assassinada.



Somente o ministro Marco Aurélio Mello votou a favor de manter bruno em liberdade. Outros três ministros, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux, votam contra.





Caso

Nascida em Foz do Iguaçu (PR), Eliza Samudio se mudou para São Paulo e posteriormente para o Rio. Em 2009, teve um relacionamento com o goleiro Bruno e engravidou do jogador. O bebê nasceu no início de 2010 e, após o crime, passou a viver com a mãe da jovem, em Mato Grosso do Sul.



A polícia mineira começou a investigar o sumiço de Eliza em 24 de junho de 2010, depois de receber denúncias de que uma mulher havia sido agredida e morta perto do sítio de Bruno.



Em 6 de julho, um adolescente foi apreendido na casa do jogador, no Rio, e afirmou à polícia que Eliza está morta. Ele disse que viajou do Rio para Minas Gerais com Eliza e Luiz Henrique Ferreira Romão, amigo de Bruno conhecido como Macarrão. De acordo com o adolescente, os três foram para o sítio do goleiro. Depois, seguiram até outro local, onde um homem identificado como Neném estrangulou a jovem. Corpo de Eliza nunca foi encontrado.



Eliza tinha 25 anos e, na época, o então goleiro do Flamengo não reconhecia a paternidade. Corpo da jovem nunca foi encontrado pela polícia.