Assentado é encontrado morto em Nova Alvorada do Sul

Ludio Benites de Andrade, de 54 anos, foi encontrado sem vida em um assentamento. O caso aconteceu na noite de sábado (4), no Assentado Sucesso, em Nova Alvorada do Sul.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima pode ter morrido por causas naturais, devido as tarefas diárias, mas o caso será apurado. A morte foi registrada como à esclarecer na Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul.