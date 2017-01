Inscrições para mestrado em Ensino em Saúde começam na próxima semana

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abrirá inscrições para o Mestrado Profissional Stricto Sensu em Ensino em Saúde. Estarão disponíveis do dia 10 a 31 de janeiro.



Os interessados devem ser portadores de diploma de curso superior, em todas as áreas do conhecimento, devidamente autorizados e reconhecidos pelo órgão competente.



De acordo com a assessoria, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Ensino em Saúde, Mestrado Profissional, está enquadrado na área de Ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tem seu foco na aplicação do conhecimento, ou seja, na pesquisa aplicada e no desenvolvimento de produtos e processos educacionais, que sejam implementados em situações reais de ensino.