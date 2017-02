Policiais morrem em colisão entre caminhonete e bitrem

Jovem Sul News Quatro policiais ocupavam caminhonete

Dois policiais civis morreram em um grave acidente na tarde de segunda-feira (13) na rodovia BR-060, próximo Chapadão do Sul. A caminhonete ocupada pelos agentes do Núcleo de Operações Táticas Investogativas do Interior (NOTII) colidiu com um bitrem carregado com 35 toneladas de soja.



Segundo o site Jovem Sul News, o condutor do veículo de grande porte relatou que conduzia o bitrem normalmente em sua faixa, sentido Campo Grande, quando a caminhonete das vítimas invadiu a pista totalmente desgovernada e acabou atravessada na rodovia.



Outros dois policiais ficaram feridos e foram levados para o pronto socorro do Hospital Municipal de Chapadão. Devido ao estado grave, as vítimas devem ser transferidas para Campo Grande.



Jardes Diego Souza Monaco, de 28 anos, morreu na hora. Já Gilberto Rodrigues Fernandes, de 40 anos, também chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.



Peritos da Polícia Civil de Paranaíba, distante 205 Km do local do acidente, foi acionada para atender a ocorrência. As duas pistas da rodovia precisaram ser interditadas devido a colisão e o congestionamento passou de 1,5 Km para cada sentido da rodovia.