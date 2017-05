Pela segunda vez, condutor sem CNH provoca acidente por dirigir embriagado

Idoso de 60 anos foi preso pela segunda vez na noite de ontem (11), por dirigir embriagado e provocar um acidente de trânsito. Caso desta quinta-feira aconteceu por volta das 21h20, na avenida Duque de Caxias, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande.



De acordo com boletim de ocorrência, autor colidiu com um veículo que seguia no mesmo sentido da pista, batendo na traseira do carro dirigido pela vítima, uma mulher de 45 anos. Visivelmente alterado e com sinais de embriaguez, teste do bafômetro do autor apontou a presença de 0,98mg/L de álcool em seu organismo.



Em conversa com policiais, o condutor confessou não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que já havia sido preso anteriormente por dirigir bêbado. Relatou ainda ter ingerido bebidas alcoólicas por volta das 19h. Apesar dos danos materiais, ninguém precisou de atendimento médico. Uma pessoa reclamava de dores nas costas, mas não quis ser socorrida.



Condutor do veículo que provocou o acidente foi conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro da Capital. Genro do autor foi quem retirou o carro do local.