BR-262 está interditada para manutenção em sistema de empresa

Divulgação CCR MSVia realiza obras na Br 262

Trecho da BR-262 estará interditado neste domingo para realização de manutenção na rede elétrica que alimenta bombas que captam água do córrego Guariroba, sistema que abastece Campo Grande. A paralisação foi anunciada pela concessionária Águas Guariroba, na sexta-feira (5).



Como a rede de energia elétrica atravessa a rodovia, a pista será interditada das 6h às 8h. Policiais rodoviários federais auxiliarão no bloqueio, previsto para acontecer entre os quilômetros 303 e 304.



De acordo com assessoria de comunicação da concessionária, os reparos são necessários para reduzir riscos operacionais na linha de transmissão de 138 mil volts. A captação de água no local é responsável por 34% do abastecimento total da cidade. Durante o reparo, o trafego de veículos ocorrerá apenas em parte pista.



Mesmo com a distribuição de energia sendo cortada na região, a Águas Guariroba afirma que não deve faltar água nos bairros da Capital. Apesar disso, a concessionária orienta a população a reservar água das caixas d’água para atividades essenciais. Dúvidas podem ser retiradas pelo telefone da empresa: 0800 642 0115 ou 115.