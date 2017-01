Avenida Ernesto Geisel é interditada para reconstituição de crime que envolve PRF

Marcos Ribeiro/ TV Morena Na madrugada do dia 31 de dezembro, empresário foi morto a tiros por briga de trânsito

Quem transita pela Avenida Ernesto Geisel deve mudar o percurso durante a manhã. A partir de 05h desta quarta (11), a via estará interditada para a reconstituição do crime envolvendo um policial rodoviário federal, que é suspeito de matar a tiros um empresário da Capital.



A via será interditada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) no trecho compreendido entre as ruas João Rosa Pires e a Fernando Corrêa da Costa. A Agetran também interditará a Rua 26 de Agosto, entre as ruas dos Barbosas e a Anhandui.



A Prefeitura da Capital divulgou um itinerário alternativo para as linhas de ônibus. As que transitam pela Rua 26 de Agosto sentido Bairro/Centro – normal, Rua Orfeu Baís, Travessa Pires de Mattos, Avenida Fernando Corrêa da Costa, Rua Miguel Couto, Rua Calarge, Rua Olavo Bilac, Avenida Anhandui/Fábio Zahran, Rua 26 de Agosto, normal.



Linhas com itinerário pela Avenida Ernesto Geisel Sentido Bairro/Centro – normal, Rua João Rosa Pires, Rua dos Barbosas, Rua Orfeu Bais, Travessa Pires de Mattos, Avenida Fernando Corrêa da Costa, Rua Miguel Couto, Rua Calarge, Rua Olavo Bilac, Avenida Anhandui/Fábio Zahran, Rua 26 de Agosto, normal.