Adolescente de 16 anos mata outro de 15 em acidente na Capital

Tamanho do texto

Acidente de trânsito envolveu dois adolescentes na noite desta quinta-feira (28), na rua Air Silva de Almeida, no residencial Estrela Park, em Campo Grande. João Gabriel de Sousa Carvalho, 15 anos, morreu depois de ser atropelado por motocicleta que era conduzida por adolescente, de 16 anos.

Deurico/Capital News Caso foi registrado na Depac da Piratininga

Policiais militares foram chamados ao local após a colisão, contudo a motocicleta, a bicicleta e os dois envolvidos já não estavam mais. Pessoas que teriam visto o acidente disseram que o ciclista seguia pela faixa correta da via, atrás de um ônibus e foi atingido pela moto, que seguia no sentido oposto, no momento em que tentou ultrapassar o meio de transporte coletivo.

Ainda conforme as informações, equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram os dois meninos e levaram para uma unidade médica. Porém, o ciclista de 15 anos não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde do outro garoto não foi divulgado.

As testemunhas também disseram à polícia que algumas pessoas, as quais não foram identificadas, desfizeram o cenário do acidente. Por isso, não foi possível realizar o trabalho de perícia que poderia confirmar ou não a versão das testemunhas.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) da Piratininga.