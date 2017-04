Trabalhadores da construção civil irão aderir à greve nacional

Os trabalhadores do setor da Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande também irão aderir a greve nacional dos trabalhadores que acontece nesta sexta-feira (28). O Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande (Sintracom) avisam que vários canteiros de obras da Capital terão as atividades paralisadas e milhares de trabalhadores estarão mobilizados pelo dissídio da categoria e contra as Reformas Trabalhistas e Previdenciária.



De acordo com o presidente do Sintracom, José Abelha, a data-base da categoria é o mês de março.

Divulgação/Assessoria O presidente do Sindicato, José Abelha, conta que vão continuar com as mobilizações até o momento em que os patrões procurem o Sindicato para negociar o dissídio

“Em fevereiro, mandamos um ofício para o Sindicato da Industria da Construção (Sinduscon) com nossas reivindicações. Até agora, os patrões sequer chamaram para uma primeira rodada de negociações. Não vamos tolerar essa indiferença”, explica o presidente do sindicato.



As principais reivindicações dos trabalhadores são o aumento de 10%, plano de saúde, participação nos lucros e resultados, combate à terceirização e assédio moral, além de alimentação gratuita.



O presidente do Sintracom enfatiza: “Na semana que vem, vamos continuar com as mobilizações, até o momento em que os patrões procurarem o Sindicato para negociar o dissídio”, finaliza.