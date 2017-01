Neste momento, concursados protestam em frente à Prefeitura da Capital

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Aprovados em 2013, eles reivindicam a convocação pelo prefeito Marquinhos Trad

Cerca de 20 concursados protestam agora em frente à Prefeitura. Aprovados em 2013, eles querem que o prefeito Marquinhos Trad faça a convocação, já que o prazo vence em fevereiro de 2018. Os manifestantes temem não serem chamados.



Conforme a manifestante Joana Ajala, no grupo estão concursadas para atuarem como monitoras de alunos. Ela trabalhava como recreadora da Seleta, e foi um dos quatro mil demitidos pela decisão judicial.



Após conversa com o prefeito, Joana disse que o gestor declarou que irá aguardar decisão judicial, mas que até o dia 10 dará um posicionamento aos manifestantes. "só para monitor feminino, foram 2973 aprovados", disse Joana. Ela disse ainda que as entidades Omep e Seleta não acertaram ainda os pagamentos referentes à férias, décimo terceiro, rescisão contratual, dente outros. "Não acertaram nada, passamos o Natal sem décimo terceiro", finaliza.