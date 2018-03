Municípios recebem repasse de R$ 16,2 milhões

Tamanho do texto

Chico Ribeiro Governador oficializou as transferências dos valores para os municípios nesta quarta-feira (21)

Os repasses do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul tiveram um aumento de quase 30%. Os valores passaram de R$ 12,8 milhões em 2015 para R$ 16,2 milhões em 2018.

As transferências dos valores para os municípios foram oficializadas nesta quarta-feira (21). Para o governador Reinaldo Azambuja, o aumento é “significativo num período em que a receita estadual não cresceu na mesma proporção”.

O governador ainda explica que antigamente os repasses eram feitos através de convênios. “Em 2015 começamos a fazer transferências do Feas para os fundos municipais, o que garante que todos os municípios sejam contemplados”, afirmou.

De acordo com a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre, a distribuição dos R$ 16,2 milhões obedece critérios como número de habitantes e de famílias em situação de pobreza. O repasse é feito mensalmente, atendendo prefeituras e entidades do terceiro setor credenciadas, que trabalham diretamente com crianças, adolescentes e idosos.

Em Mato Grosso do Sul, a rede socioassistencial possui 146 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), 68 Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), quatro Centros de Atendimento à População em Situação de rua e ainda 220 unidades públicas e 312 unidades privadas de atendimento, que ofertam serviços de Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade.

