Contribuinte tem até o dia 10 para ganhar desconto ao pagar o IPTU antecipadamente

Deurico Ramos/Capital News Prefeito disse que o ideal é que o contribuinte pague o IPTU o quanto antes, já que o pagamento dos servidores depende da arrecadação

O contribuinte tem até 10 de janeiro para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) antecipadamente e obter desconto de 20% no pagamento à vista. Neste sábado e domingo (7 e 8), a Prefeitura fará um plantão de arrecadação a partir de 7h30 para o contribuinte que deseja saldar a dívida o quanto antes.



Além disto, o imposto auxiliará a Prefeitura a pagar o salário dos servidores municipais, já que a administração anterior não deixou dinheiro suficiente no caixa para os rendimentos. No IPTU 2017, alguns dos descontos são 20% para o contribuinte que pagar à vista antecipadamente até o dia 10 de janeiro - dia do vencimento da primeira ou da parcela única do imposto; 10% para pagamento à vista e 5% para parcelado em até 10 vezes, conforme o decreto n. 13.006, publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) de 28 de novembro de 2016.



O prefeito Marquinhos Trad (PSD) já declarou que depende da arrecadação do IPTU para pagar os servidores municipais. Contudo, na pior das hipóteses, ele disse que o pagamento será feito até o dia 12 de janeiro.



Conforme o secretário de Governo, Antônio Lacerda, “se os devedores de IPTU pagarem antes do dia 10, será direcionado ao funcionário que recebe até o dia 6 e o devedor poderia se beneficiar com os 20% que é dado a quem paga anteriormente”, disse. Ele explicou que, quando a população paga o imposto, o dinheiro é revertido para o pagamento dos servidores, que por sua vez, depois também poderão pagar o IPTU. Ou seja, mais caixa para a Prefeitura.



“A Prefeitura tem muitas dívidas a receber, e não foi feito nenhum esforço concentrado para receber isso. No dia 10 agora, vence a parcela do IPTU, lembro aqueles que possam ter esquecido de pagar o IPTU, porque ele será transformado”, declarou Marquinhos.

Amanhã, a Prefeitura deve anunciar como funcionará o plantão de atendimento no final de semana para os contribuintes que desejam antecipar o pagamento do imposto.