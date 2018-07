Presidente da OAB-MS defende afastamento da presidente do TRE

Imagens de vídeo TV Globo/Reprodução JN divulgou troca de mensagens de Tânia Borges com envolvidos em processo; Mansour disse que caso é 'gravíssimo'

O presidente da OAB-MS, Mansour Karmouche, vai apresentar proposta para o afastamento de Tânia Garcia de Freitas Borges da presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), para "não pairar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral em Mato Grosso do Sul", devido à "recorrentes investigações" sobre a magistrada. Sua proposta será apreciada pelo Conselho Seccional da Ordem, em sessão nesta sexta-feira. A iniciativa ocorre depois de o Jornal Nacional divulgar que a desembargadora cotada a assumir a presidência do Tribunal de Justiça (TJMS), que já foi alvo de investigação do CNJ por suposto favorecimento ao filho, Breno Borges, preso por tráfico de drogas, está sendo investigada por tráfico de influência e venda de sentença pela Procuradoria Geral da República (PGR), com base em troca de mensagens via WhatsApp com o tenente-coronel da PM Admilson Cristaldo Barbosa, preso em operação do Gaeco contra a "Máfia dos Cigarreiros", e o advogado Dênis Peixoto Ferrão Filho, sob suspeita de tentar interferir num julgamento em favor de envolvidos no contrabando de cigarros. Ao JN, Mansour afirmou que as trocas de mensagens "entre um julgador e alguém que tem interesse no processo" são "fatos gravíssimos" (Veja aqui o vídeo da TV Globo). Em nota (leia aqui) a OAB-MS diz que, além da PRG, pedirá providências ao CNJ.

