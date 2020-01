Finalizando prazo para registro das áreas de produção de soja

Divulgação/Assessoria

Está finalizando o prazo para registro das áreas onde os produtores de Mato Grosso do Sul estão cultivando soja na safra entre 2019 e 2020. É obrigatório fazer o registro pelo site da Iagro, até o dia 31 de janeiro.



Conforme o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, o principal motivo da medida é a implementação de ações estratégicas de monitoramento e controle da ferrugem asiática da soja no Estado.



O cadastro é previsto por lei (Lei Estadual 5.025/2017), onde os produtores devem cumprir a divulgação de informações para a cultura da soja, além de respeitar a nova determinação de não plantar soja sobre soja, soja segunda safra ou soja ‘safrinha’ no Estado de Mato Grosso do Sul.



É possível fazer a inscrição aqui.