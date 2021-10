Em Mato Grosso do Sul arroba do boi chega a R$ 288,50

Tamanho do texto

Em Mato Grosso do Sul, a cotação da arroba do boi gordo, esta sendo negociado entre R$ 282,50 e R$ 295,50, nesta terça-feira (5).No município de Dourados o valor negociado varia de R$ 285,50 à vista a R$ 287,50 para 30 dias, em Três Lagoas o produto é cotado a R$ 282,50 à vista e R$ 284,50 para 30 dias. Na Capital o produto é comercializado a R$ 286,50 à vista e R$ 288,50 para 30 dias.

O quilo do frango congelado registrou alta de 0,5%, comercializado a R$ 8,04 kg, enquanto o frango resfriado é vendido a R$ 8,20 kg. De acordo com o Canal Rural, no mercado financeiro, a carcaça segue negociada a R$ 10,50 kg.