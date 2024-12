Viviane Freitas

Capital News



Mairinco de Pauda FCO investe R$ 2,4 bilhões em projetos para Mato Grosso do Sul

Mairinco de Pauda

FCO investe R$ 2,4 bilhões em projetos para Mato Grosso do Sul

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) liberou mais de R$ 2,4 bilhões para investimentos em Mato Grosso do Sul em 2024. Este montante foi destinado ao fomento de projetos empresariais e rurais na região, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico. De acordo com o relatório da SEMADESC (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), R$ 643.379.218,08 foram direcionados ao FCO Empresarial, representando 26,61% do total aprovado, e R$ 1.774.149.377,06 ao FCO Rural, com 73,39%.

Ao todo, 1.017 Cartas-Consultas foram aprovadas, sendo 357 no FCO Empresarial e 660 no FCO Rural. No setor rural, os maiores investimentos foram destinados à compra de máquinas (24,05%), criação de aves (13,21%) e correção do solo e reforma de pastagens (10,58%). O FCO Rural também avançou em áreas como irrigação e produção de proteínas.

No setor empresarial, o FCO aprovou 357 projetos, com um total de R$ 643.379.218,08. O setor de comércio e serviços foi o maior beneficiado, com 58,97% dos recursos, enquanto o turismo regional recebeu 11,54%, destacando o potencial de crescimento desse setor em Mato Grosso do Sul.

Jaime Verruck, titular da SEMADESC, destacou que a alocação total dos recursos do FCO neste ano reflete a confiança dos empresários no Estado. Ele também expressou a expectativa de ampliar os investimentos em 2025, com foco em projetos inovadores e no crescimento sustentável da economia.

O sucesso do FCO em 2024 reforça o papel fundamental deste fundo para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, contribuindo para a modernização da agricultura e o fortalecimento do setor empresarial local.