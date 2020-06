Veículo furtado no Paraná foi recuperado pelo DOF

Divulgação/DOF Veículo estavam em uma estarda vicinal

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram um veículo VW Saveiro, de cor branca, com registro de furto no Estado do Paraná, no último domingo (14), durante patrulhamento ostensivo em uma estrada vicinal na região de Itaquiraí.

Conforme o DOF, os militares localizaram o veículo abandonado às margens da estrada. Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração do chassi e motor), junto ao Sistema de Cadastro Criminal, os policiais localizaram um registro de veículo furtado na cidade de Cruzeiro do Oeste (PR), na data de 27/07/2018. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.