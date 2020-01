Traficante da Nhanhá é preso

Um homem de 41 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas no bairro Jardim Nhanhá. Caso aconteceu na última quarta-feira (15), policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

Com o autor foram apreendidas duas pedras de pasta base de cocaína, peneira para preparar a droga, e plástico filme, além de R$ 310. Segundo a Polícia Civil, os agentes chegaram até o local após receberem denúncia anônima acerca de um ponto de venda drogas na rua Floriano Paula Correa. No local a equipe realizou campana velada e verificou a procedência das informações quando avistaram movimento de pessoas na porta da casa.

Na ocasião, um motociclista parou em frente ao suposto ponto de venda de drogas, desceu a entrou no local, permanecendo por pouco tempo. Ele foi abordado pelos policiais em logo que saiu da residência e com ele foram apreendidas 2 trouxinhas de pasta base de cocaína. Ele confessou aos policiais que havia acabado de pegar a droga, pagando o valor de R$ 100, dizendo que passou duas notas de R$ 50 e deu as características físicas do traficante.

Questionado, o autor negou que estivesse comercializando drogas, porém, ao localizarem os materiais e dinheiro apreendidos, os policiais deram voz de prisão ao mesmo e o conduziram à Denar, sendo autuado em flagrante delito.