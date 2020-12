Suspeitos de furto de baterias em fazenda são presos

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Baterias foram recuperadas

Na sexta-feira (11) a Delegacia de Polícia de Miranda, esclareceu um furto na Fazenda San Francisco, conhecida pelo ecoturismo local, onde foram subtraídas duas baterias de 90 amperes das máquinas escavadeiras, bem como três baterias de 150 amperes.

Conforme a Polícia Civil, a equipe policial se deslocou até a Fazenda San Francisco para diligências apuratórias do delito, e obtiveram a informação de indivíduos que estariam vendendo baterias em grupo privado de som automotivo no whatsapp.

Foram apurados quem seriam os indivíduos, bem como as respectivas qualificações e endereços. Os policiais conseguiram identificar três suspeitos e apuraram que um deles era ex-funcionário da fazenda, por isso sabia toda a dinâmica da localização das baterias, bem como dos horários de expediente dos funcionários. Os três indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. As cinco baterias foram recuperadas e entregues ao representante da Fazenda, sendo que quatro delas ainda estavam na posse dos suspeitos e uma foi vendida por estes em uma empresa de sucata do município de Miranda.