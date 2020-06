Suspeito de homicídio é preso em Ivinhema

Divulgação Autor atropelou a vítima para se certificar da morte

Após um homicídio durante uma reunião de amigos na cidade de Novo Horizonte do Sul, no último sábado (30), os policiais civis, prenderam o autor nesta quinta-feira (4), em cumprimento de mandado.

Conforme a Polícia Civil, durante uma reunião de amigos numa casa da cidade e por volta da 1h um desentendimento entre dois participantes, motivado por uma pergunta, teria dado início a confusão. A vítima teria perguntado “você não é casado? ”, irritando o autor, que teria reagido batendo violentamente um copo de vidro sobre a mesa do jantar.

O dono da residência, percebendo o clima de confusão, pediu para que todos que participaram do jantar fossem embora. Porém, autor e vítima continuaram a se desentender no lado exterior da casa. Uma testemunha pediu para que fossem embora, tendo o autor respondido que sim e se afastado. Ocorre que o autor foi até seu veículo, se apossou de uma faca, acondicionou na cintura e retornou ao local, alegando que pediria desculpas à vítima. Próximo a ela, puxou a faca. A vítima tentou correr, mas foi golpeada nas costas. Na sequência, a vítima fatal caiu no chão e o investigado desferiu mais outros três ou quatro golpes no rosto, pescoço e abdômen. O autor chegou a subir sobre o corpo da vítima para golpeá-lo.

Com a vítima já caída no chão, golpeada e totalmente desfalecida, o agressor entrou em seu veículo, assumiu a direção, acelerou e atropelou a vítima caída ao chão. Em seguida, engatou a marcha ré, passando novamente sobre o corpo já desfalecido.

Mandado de Prisão foi cumprido nesta quinta-feira (4) e o investigado já se encontra no presídio da cidade, à disposição da Justiça Criminal. O agressor confessou a prática do crime com muita frieza e ainda, acrescentou que sua intenção era realmente assassinar a vítima e o atropelamento se deu para certificar-se da morte.

