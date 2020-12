Suspeito de atropelamento de idosa é preso

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Suspeito foi preso nesta terça

No dia 20 de dezembro, uma senhora de 77 anos foi atropelada no centro de Anastácio por um veículo inicialmente não identificado. Em razão dos ferimentos a vítima faleceu.

Logo após o acidente, o Setor de Investigações Gerais deram início às diligências para identificar e localizar o veículo e o motorista. Na tarde de terça-feira (29), o autor foi identificado e se apresentou com advogado na Delegacia de Polícia de Anastácio.

O autor, um homem de 26 anos, confessou a prática do crime e afirmou que não teve a intenção de atropelar a vítima. Afirmou que o local estava escuro e não enxergou a senhora que estava na rua. Conforme a Polícia Civil, o homem foi indiciado pelo crime de homicídio culposo de trânsito. O veículo utilizado foi apreendido e será submetido à perícia.

Ajuda

As investigações continuam através do Inquérito Policial e a polícia civil está à disposição da sociedade para servir e proteger. Qualquer denúncia poderá ser realizada pelo telefone 3245-2207 ou por WhatsApp no n. 67-993267827.