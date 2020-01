Produtos furtados de duas residências são recuperados

Arquivo/Nova News 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina

Os policiais civis da 1ª Delegacia de Nova Andradina identificaram um homem de 21 anos como autor de dois furtos a residências da cidade e recuperam os objetos que estavam escondidos num terreno baldio, na segunda-feira (13). Suspeito foi indiciado, interrogado e liberado, pois não estava mais em situação flagrancial.

Conforme a Polícia Civil o primeiro registro do crime foi realizado no 27 de dezembro, em residência localizada na Rua Osvaldo Campesato, Bairro Irma Ribeiro, na qual os moradores estavam viajando. Na ocasião foram levadas garrafas de vodca, de champanhe, latas de cerveja, camisetas, uma mochila preta de couro, um par de tênis e uma caixa de som.

Depois de cometer o furto o autor ateou fogo no interior da residência e foi embora rapidamente do local. O segundo imóvel, localizado na Rua José Gomes da Rocha, Bairro Santa Terezinha, foi furtado no 5 de janeiro deste ano. Para entrar na residência, o autor removeu algumas telhas do telhado e entrou pela laje, descendo pela cozinha.

Na ocasião, os moradores estavam viajando e foram levados 3 notebooks, 1 Playstation III, com 6 jogos e dois controles, 2 camisetas de time, 1 lanterna, 1 fone de ouvido e 1 toalha de banho.