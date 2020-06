PRF apreendeu 63,9 kg de maconha

Divulgação/PRF Autor estava acompanhado de uma adolescente de 17 anos

No último domingo (7) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Água Clara (MS) 63,9 Kg de maconha escondidos no assoalho do veículo. Caso aconteceu no km 141 da BR-262.

Segundo a PRF os agentes abordaram um veículo Ford/Belina, placas de Campo Grande (MS). O motorista, de 20 anos, era acompanhado por uma menor, de 17.

Durante a vistoria no veículo, a equipe descobriu que o assoalho da Belina possuía um fundo falso, onde estavam escondidos vários tabletes de maconha. Após pesagem, os tabletes totalizaram 63,9. Questionado o autor alegou que ter recebido o carro preparado com o entorpecente escondido em Ponta Porã. Ele viajaria até Três Lagoas e disse que receberia R$ 3 mil pelo transporte. A passageira declarou que o acompanhava na viagem. Ambos encaminhados para a Polícia Civil em Água Clara, junto com o veículo e a droga. O Conselho Tutelar foi chamado.