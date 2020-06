PRF apreende celulares avaliados em R$ 309 mil

Divulgação/PRF Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta segunda-feira (8) em Rio Brilhante (MS) uma carga de 210 celulares sem documentação legal, avaliados em R$ 309 mil.

Os policiais estavam em fiscalização no km 323 da BR-163, quando abordaram um GM/Astra, placas de Catanduva (SP), conduzido por um homem, de 47 anos. Segundo a PRF, durante entrevista, o motorista confessou estar transportando celulares de origem estrangeira para a comercialização na cidade de São Paulo (SP), recebendo pelo frete a quantia de R$ 1 mil. No interior do veículo, foram localizados um total de 210 aparelhos celulares sem documentação de importação. Envolvido foi encaminhado à Polícia Federal em Rio Brilhante para as providências legais, juntamente com o veículo e a carga apreendida.